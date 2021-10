Accesso ai servizi della PA, approvata la risoluzione del M5S. Piccinini: “Impegno della Regione per semplificare il sistema delle deleghe. Anziani e persone fragili non devono essere penalizzati”

Semaforo verde in Commissione Bilancio per la risoluzione presentata dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini sull’utilizzo delle deleghe per i servizi digitali della pubblica amministrazione che sta provocando molti disagi, soprattutto nei confronti di persone fragili e anziani. Nel documento si chiedeva alla Regione di intervenire, anche attraverso una interlocuzione con il Governo, per risolvere le criticità riguardo alle autorizzazioni per la gestione delle proprie identità digitali: sia per quel che riguarda il numero delle persone da delegare che dei servizi ai quali accedere attraverso la SPID.

“Si tratta sicuramente di un’innovazione positiva che però, come denunciato anche dai sindacati di categoria, ha provocato una serie di disagi a cui è necessario fare fronte – ha spiegato Silvia Piccinini – Per alcuni di questi la Regione ha già tentato di rimediare riservando per specifiche fasce di età la possibilità di utilizzare ancora gli SMS al posto dell’App di Lepida ma sul tema delle deleghe è necessario fare di più. Per questo grazie anche alla mia risoluzione approvata oggi pomeriggio in Commissione bilancio, adesso la Regione dovrà confrontarsi con il Governo per perfezionare questo aspetto anche richiedendo la valorizzazione del ruolo degli intermediari, come per esempio i patronati o i CAF, per rendere queste procedure le più semplici possibili, in modo da assicurare un accesso diretto e senza complicazioni ai servizi digitali della pubblica amministrazione anche ai soggetti più fragili e le fasce deboli della popolazione, come sono per esempio le persone anziane” conclude Silvia Piccinini.