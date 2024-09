ACCESSO ALLA ZTL CON CONTRASSEGNO DISABILI, PICCININI (M5S): REGIONE INTERVENGA PER TUTELARE IL DIRITTO ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Regione garantisca il diritto delle persone con disabilità titolari di contrassegno, di poter accedere alle ZTL di ogni Comune sul territorio regionale, sgravandole definitivamente dall’onere di dover comunicare ogni volta la targa del veicolo su cui viaggiano: è quanto chiede in una interrogazione Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Ancora oggi, in quasi tutta Italia, le persone con disabilità titolari di contrassegno sono costrette a dovere comunicare preventivamente la targa del veicolo su cui viaggiano ai Comuni in cui non sono residenti qualora vogliano accedere alle ZTL – dichiara Silvia Piccinini – Un’ulteriore complicazione è rappresentata dal fatto che ciò avviene con procedure a

mministrative diverse da Comune a Comune. Questo genera facilmente la notifica di contravvenzioni che vengono poi annullate, con la persona disabile che, per vedere rispettato un proprio diritto, deve farsi carico anche delle spese per il ricorso. Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, la mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona con disabilità non può essere sanzionata.

Per questo – conclude Silvia Piccinini – riteniamo indispensabile che l’Emilia-Romagna si adoperi per garantire la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone disabili, che non può e non deve trovare ostacoli causati dalle difformità organizzative dei singoli enti territoriali.”