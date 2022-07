AEROPORTO BOLOGNA, PICCININI (M5S): “BENE UTILIZZO RISORSE IRESA DA PARTE DEL COMUNE PER LIMITARE DISAGI DEI RESIDENTI. ADESSO RISOLVERE PROBLEMA DEI VOLI NOTTURNI”

“I lavori per l’isolamento acustico degli alloggi Erp e delle scuole Salvo D’Acquisto al Navile rappresentano il proseguimento del lavoro avviato in Regione sull’applicazione dell’Iresa. Giusto quindi che queste risorse, così come avevamo chiesto, adesso siano impiegate per cercare di limitare i disagi provocati dai rumori degli aerei. Sono interventi importanti ma di certo non risolutivi visto che i residenti continuano a segnalare decine e decine di sorvoli verso il centro abitato soprattutto nelle ore notturne. Un problema che deve affrontato al più presto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando l’approvazione della delibera con cui il Comune di Bologna ha definito il reimpiego delle risorse derivanti dall’Iresa (l’imposta regionale sulle emissioni sonore prodotte dagli aerei introdotta dalla Regione e fortemente voluta dal M5S nella scorsa legislatura) per l’installazione di infissi anti rumore in 110 alloggi Erp per un totale di 800mila euro e che si vanno sommare ai 500mila impiegati per interventi di isolamento acustico alle scuole Salvo D’Acquisto. “Bene che il Comune di Bologna non abbia perso tempo individuando fin da subito le priorità d’intervento e per questo ringrazio sia l’assessora Valentina Orioli che la vicesindaca Emily Clancy – aggiunge Silvia Piccinini – Si tratta di un primo passo per la risoluzione di un problema che sta creando disagi ormai da tantissimi anni nella zona dell’aeroporto Marconi ma che deve essere affrontato con ancora più determinazione. Purtroppo, ogni giorno i cittadini ci segnalano continue violazioni del divieto di sorvolo nelle ore notturne e questo è un tema che deve essere risolto al più presto. Così come chiediamo un’accelerazione nella messa a disposizione di quel software sull’analisi dei dati certificati sulle traiettorie degli aerei, in fase di decollo e atterraggio, che garantirebbe una piena e completa applicazione dell’Iresa in modo da scoraggiare ancor di più i sorvoli sopra le case. I vertici del Marconi non possono continuare a far finta di nulla” conclude la capogruppo regionale M5S.