AEROPORTO BOLOGNA, PICCININI (M5S): “GARANTIRE DIRITTO AL RIPOSO DEI CITTADINI CHE VIVONO VICINO AL MARCONI. ISTITUZIONI SI MUOVANO NELLA STESSA DIREZIONE PER RISOLVERE PROBLEMA DEL RUMORE NOTTURNO”

“Salvaguardare la salute dei cittadini che abitano nei dintorni dell’aeroporto Marconi di Bologna, messa in questi anni a dura prova dal rumore provocato dai voli notturni, deve essere la priorità. È dunque necessario, come chiediamo da tempo, che si arrivi ad una soluzione immediata, nell’interesse di tutti, evitando mediazioni al ribasso”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al caso dei rumori notturni provocati dai voli dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna. “Nella scorsa legislatura, grazie proprio al nostro pressing in Regione, riuscimmo ad istituire l’IRESA introducendo il sacrosanto principio del ‘chi inquina paga’ – spiega Silvia Piccinini – Una soluzione, quella della tassa sul rumore a carico delle compagnie aeree, che ha tamponato solo in parte i gravi disagi a cui sono continuamente sottoposti i cittadini che vivono a ridosso dell’aeroporto, soprattutto nelle ore notturne. Adesso, quindi, è arrivato il momento che tutte le istituzioni coinvolte prendano una posizione decisa, evitando inefficaci mediazioni al ribasso o frettolose soluzioni di facciata. Governo, Regione e Comune si muovano nella stessa direzione nell’interesse della salute pubblica. La crescita dello scalo aeroportuale di Bologna non può più avvenire a scapito di chi vive e abita quelle aree della nostra città”.