AEROPORTO MARCONI, DAL 1° GENNAIO 2023 SCONTI PER I SORVOLI FUORI DAL CENTRO ABITATO. PICCININI (M5S): “PRIMO PASSO PER POTER LIMITARE L’INQUINAMENTO ACUSTICO”

Dal 1° gennaio del 2023 l’Iresa, la tassa sul rumore aeroportuale a carico delle compagnie aeree, potrà essere pienamente applicata prevedendo quindi anche sconti per le compagnie aeree che decidessero di spostare le traiettorie degli aerei in fase di decollo e atterraggio lontano dal centro abitato: è quanto ha ribadito oggi l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo, rispondendo in Assemblea legislativa ad un question time presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini. “Si tratta di una buona notizia che, dopo tanti ritardi e rinvii, rappresenta un primo passo per cercare di limitare il problema dell’inquinamento acustico nella zona dell’aeroporto Marconi di Bologna – spiega Silvia Piccinini – Adesso quelle compagnie aeree che sceglieranno di orientare le proprie rotte lontano dal centro abitato potranno accedere a una tariffa agevolata. Un passaggio fondamentale per poter affrontare e risolvere una volta per tutte il problema del rumore che impatta così pesantemente sulla vita di chi vive nei dintorni dell’aeroporto”.

Un’applicazione che sarebbe dovuta entrare in vigore nello scorso luglio ma che aveva subito diversi rallentamenti a causa della mancata disponibilità del software sull’analisi dei dati certificati delle traiettorie degli aerei in fase di decollo e atterraggio. “Finalmente la legge approvata nella scorsa legislatura, proprio grazie al pressing del MoVimento 5 Stelle, potrà centrare l’obiettivo per il quale la legge era stata pensata ovvero rendere economicamente meno vantaggiosi i sorvoli sul centro abitato – aggiunge Silvia Piccinini – Ovvio che dal 1° gennaio in poi sarà necessario monitorare attentamente e periodicamente i risultati di questa novità nella speranza che ci siano effetti positivi sui tanti e, ormai sempre più insostenibili, disagi denunciati dai cittadini che vivono nei pressi dell’aeroporto Marconi costretti a convivere giorno e notte con il rumore degli aerei in fase di decollo ed atterraggio” conclude la capogruppo regionale M5S.