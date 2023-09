AEROPORTO PARMA, IL M5S DOMANI IN PIAZZA CONTRO L’ALLUNGAMENTO DELLA PISTA. PICCININI: “SPRECO DI RISORSE DA FERMARE”

Ci sarà anche il MoVimento 5 Stelle domani, sabato 9 settembre, in piazza della Pace per dire no all’allungamento della pista dell’aeroporto di Parma. La capogruppo regionale Silvia Piccinini, insieme al coordinatore provinciale Simone Guernelli e all’europarlamentare Sabrina Pignedoli, parteciperanno alla manifestazione organizzata dal comitato “No Cargo” che vedrà la presenza di numerose associazioni e movimenti.

“L’idea di allungare la pista dell’aeroporto di Parma è scellerata e funzionale soltanto a provare ad intercettare il traffico cargo, nonostante lo scalo parmigiano sia al momento escluso dal piano nazionale in base alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – spiega Silvia Piccinini – Come abbiamo ribadito in più di un’occasione, il successo di un aeroporto non dipende dalla lunghezza della sua pista. In questo senso l’esempio di Firenze è lampante: pur avendo una pista più corta di quella attuale di Parma, lo scalo toscano riesce in ogni caso a movimentare un numero di gran lunga superiore di passeggeri. Ecco perché continuare a portare avanti un progetto inutile e dannoso non fa altro che far sprecare risorse utili alla collettività. Per questo motivo il M5S si è opposto attraverso il voto contrario in Assemblea Legislativa all’ordine del giorno di Pd e Lega all’interno dell’ultima manovra di bilancio che chiedeva alla Giunta regionale di garantire le risorse provenienti dai fondi FSC per l’allungamento della pista”.