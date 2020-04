La tassa sull’inquinamento acustico, che così faticosamente proprio il MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura ha proposto e fatto approvare dalla Regione, non è una ‘zavorra’ come qualcuno oggi vuole far credere ma una tassa a tutela della salute dei cittadini. Salute che oggi più che mai, come dimostra l’emergenza in atto, deve essere salvaguardata con politiche che siano in grado di prevedere e scongiurare situazioni critiche. Per questo la proposta che la Regione azzeri l’IRESA è semplicemente irricevibile”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in replica oggi alle dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna riguardo a una possibile sospensione dell’IRESA.

“L’emergenza Coronavirus ha sicuramente avuto un impatto notevole sulla mole di traffico dei nostri aeroporti, in special modo quello di Bologna. Questo non significa che si debba necessariamente cancellare l’unico presidio di sicurezza per i cittadini che vivono nei dintorni dell‘aeroporto, ottenuto tra l’altro dopo tante richieste e altrettante battaglie dentro e fuori le istituzioni – aggiunge Silvia Piccinini – Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita costante del numero dei voli, del fatturato e dei consistenti utili del Marconi che l’emergenza Coronavirus ha rallentato così come lo sta facendo con altri settori importanti della nostra economia. Questo non significa però che si debba derogare a quelle poche limitazioni stabilite a tutela della salute pubblica. Tra l’altro la quota in capo alle compagnie aeree per l’IRESA è davvero modesta. Si tratta di cifre nei fatti irrisorie che di certo non potranno influire, né tantomeno pregiudicare, la ripartenza dell’attività del Marconi. Per questo – conclude la capogruppo regionale M5S – la Regione dovrebbe rigettare immediatamente al mittente l’idea di sospendere questa tassa, anche solo per un breve periodo”.