Affitti, Piccinini (M5S): “Servono incentivi e sgravi per sostenere famiglie, lavoratori e studenti. Regione intervenga”

Incentivi e sgravi per sostenere gli affitti a famiglie, lavoratori fuori sede e studenti: è quanto chiede con una risoluzione indirizzata alla Giunta regionale Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

“La crisi economica ed occupazionale connessa all’emergenza da Covid-19 ha pesantemente colpito il settore degli affitti con effetti molto pesanti su famiglie, studenti e lavoratori fuori sede – spiega Silvia Piccinini – per affrontare i quali rischiano di non essere sufficienti gli interventi ordinari e straordinari dello Stato, o quelli ordinariamente previsti dalla Regione. L’auspicata ripresa rischia di presentare ulteriori difficoltà, a fronte della possibilità da parte di molti proprietari di orientarsi verso affitti basati su brevi periodi. Ecco perché a nostro avviso la Regione deve mettere in campo un pacchetto di azioni per evitare che ciò accada”.

Nella sua interrogazione la capogruppo M5S chiede quindi un intervento diretto da parte dell’Emilia-Romagna sia sotto forma di contributi temporanei e straordinari alle famiglie in difficoltà per il pagamento del canone d’affitto sia, sotto forma di sgravi ed agevolazioni per i proprietari che decidessero di passare alla locazione a lungo termine. “In questa fase molto delicata – conclude Silvia Piccinini – crediamo sia doveroso da parte delle istituzioni agevolare il più possibile il ritorno alla normalità cominciando a sostenere coloro i quali hanno subito i maggiori effetti negativi di questa crisi”.