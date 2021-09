Aggressione Rimini, Piccinini (M5S): “Sollievo per il bimbo fuori pericolo. No a strumentalizzazione di un gesto che deve essere ancora chiarito”

“Il fatto che il bimbo colpito ieri alla gola a Rimini sia fuori pericolo è una grande notizia. Resta lo choc e lo sgomento per la brutale aggressione di ieri sera. Complimenti alle forze dell’ordine per aver bloccato immediatamente l’autore di questo gesto folle. Adesso è necessario che le indagini facciano il loro corso per ricostruirne esattamente i motivi”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al ferimento di quattro donne e un bambino di 6 anni da parte di un giovane di 26 anni armato di coltello dopo un controllo del biglietto su un autobus sul lungomare viale Regina Margherita di Rimini.

“Voglio esprimere la mia vicinanza a tutte le persone ferite. Il sollievo per la notizia che il piccolo sia fuori pericolo non fa scemare la preoccupazione per la salute delle altre quattro persone, tutte donne, colpite da una violenza insensata – aggiunge Silvia Piccinini – Purtroppo in queste ore si stanno già scatenando i leoni da tastiera della destra che, pur di trovare eventuali responsabilità politiche di quanto accaduto ieri, si stanno arrampicando sugli specchi facendo fantasiose ricostruzioni. Bene ha fatto il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, a dimostrare con un gesto concreto e di grande umanità la vicinanza a quanti hanno subito questa terribile aggressione restando in ospedale al fianco della famiglia del bambino ferito alla gola assieme alla vicesindaco Roberta Frisoni” conclude la capogruppo regionale M5S.