ALBERI ABBATTUTI LUNGO LA CICLOVIA DEL SOLE, PICCININI (M5S): “ATTO CRIMINALE. REGIONE CONTRIBUISCA ALLA RIFORESTAZIONE CON I PROPRI VIVAI”

“L’abbattimento di centinaia di alberi lungo il tracciato della Ciclovia del Sole è un vero e proprio atto criminale per il quale è necessario al più presto individuare i responsabili. Nel frattempo, però, visto il danno ambientale creato, chiediamo alla Regione di contribuire alla riforestazione del percorso mettendo a disposizione i propri vivai”. È quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia del taglio abusivo di alberi avvenuto lungo il tracciato della Ciclovia del Sole in provincia di Bologna.

“Bene ha fatto la Città Metropolitana ad annunciare la volontà di procedere alle vie legali contro i responsabili di questo scempio – aggiunge Silvia Piccinini – Il taglio degli alberi ha provocato un danno ambientale non indifferente che avrà ripercussioni anche sulla fruibilità della stessa ciclovia da parte dei cittadini. Per questo crediamo che sia necessario un intervento della Regione affinché si renda disponibile per contribuire alla riforestazione dell’area, magari attraverso le risorse utilizzate nel progetto ‘Radici per il futuro’ e la distribuzione di nuovi alberi” conclude Silvia Piccinini.