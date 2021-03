Alberi abbattuti sulle colline di Zola Predosa, Piccinini (M5S): “Regione faccia chiarezza su questo ennesimo scempio”

Chiarezza sul taglio di alberi molto robusti che sarebbe avvenuto di recente sulle colline di Zola Predosa. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, annunciando un’interrogazione in Regione dopo la segnalazione del ritrovamento di alcuni tronchi d’albero, e apparentemente in ottimo stato, a Zola Predosa in provincia di Bologna.

“Quello che vogliamo accertare è che non si tratti di un altro taglio indiscriminato come quello avvenuto qualche mese fa sul Monte Capra – spiega Silvia Piccinini – Come abbiamo ribadito in più di un’occasione è assolutamente indispensabile da parte della Regione rivedere le regole sul taglio degli alberi per tutelare al massimo la forestazione esistente in Emilia-Romagna. È necessario evitare l’ok a tagli in aree protette e, in generale, consentire solo operazioni che garantiscano la sopravvivenza della maggior parte delle piante più grandi e mature, lasciando inalterata la capacità della volta boschiva”. Il MoVimento 5 Stelle chiederà spiegazioni anche in Comune con i consiglieri Luca Nicotri e Carolina De Lucia che solleciteranno vicesindaco e assessore all’ambiente di Zola Predosa. “Quello che speriamo è che i tronchi segnalati oggi sulle colline di Zola arrivino da un’operazione di taglio in regola ed autorizzata. Ci aspettiamo che la Regione faccia luce su questa vicenda” conclude la capogruppo regionale M5S.