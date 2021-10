Alberi da abbattere a San Pietro in Casale, Piccinini (M5S): “Serve confronto tra Comune e cittadini”

“Sul progetto di riqualificazione di via Galliera sud a San Pietro in Casale credo che sia necessario svolgere fin da subito un confronto diretto tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Le perplessità dovute all’abbattimento di 30 alberi, che sembrano essere in buona salute, meritano di essere spiegate dal sindaco in modo trasparente, evitando polemiche e fraintendimenti sui social network”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo ai lavori di riqualificazione dei viali di via Galliera Sud, a San Pietro in Casale, che prevedono la piantumazione di 142 nuovi alberi che andranno a sostituire i 115 attuali tra i quali ce ne sono molti già ammalorati ed altri che non evidenziano particolari criticità.

“In questi giorni ho ricevuto diverse sollecitazioni da parte di cittadini preoccupati. Su questo tema serve che il Comune spieghi nel dettaglio il perché della decisione presa e quali saranno gli interventi compensativi che verranno attuati – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo spero che nei prossimi giorni possa esserci un confronto diretto, che prescinda dalle polemiche che si sono sviluppate in questi giorni sui social network, e che si concentri unicamente sulla risoluzione di questa vicenda” conclude la capogruppo regionale M5S.