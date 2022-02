ALBERI PIANTATI DAL COMUNE E GIÀ SECCHI A ZOLA PREDOSA, PICCININI (M5S): “INCREDIBILE OCCASIONE SPRECATA PER AUMENTARE IL VERDE PUBBLICO. REGIONE VERIFICHI CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE”

La Regione verifichi il rispetto delle procedure portate avanti dal Comune per la messa a dimora degli alberi ottenuti attraverso il progetto ‘Mettiamo radici per il futuro’: è quanto chiede la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, all’interno di interrogazione presentata sul caso sollevato dai consiglieri comunali M5S che riguarda la piantumazione di nuovi arbusti a Zola Predosa.

“Nei mesi scorsi il Comune ha ritirato dai vivai regionali 450 nuove piante che avrebbero dovuto contribuire al progetto di forestazione urbana annunciata dall’amministrazione locale nel 2019 – spiega Silvia Piccinini – Ad oggi sono state messe a dimora 329 piante, la stragrande maggioranza nella frazione di Rivabella all’interno dell’area golenale destra del fiume Lavino. Purtroppo, però, qualcosa nelle procedure di piantumazione non deve aver funzionato visto che, come evidenziato anche dai nostri consiglieri comunali Luca Nicotri e Carolina De Lucia, il 22% degli alberi messi a dimora in uno dei lotti di quest’area è già andato perso mentre quelli che sono rimasti sembrano versare in uno stato di grave ammaloramento”.

Per questo l’interrogazione presentata dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione di avviare tutte le verifiche del caso con il Comune di Zola Predosa per capire i motivi che hanno portato a questa situazione. “L’amministrazione comunale ha sprecato un’occasione enorme per poter aumentare a Zola la quota di verde pubblico e forestazione urbana, mancando l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa della Regione che, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo condiviso e appoggiato. Ecco perché è necessario che Viale Aldo Moro metta in campo tutte le azioni necessarie per verificare la correttezza delle procedure eseguite e per evitare che vengano commessi gli stessi errori anche sui 121 alberi che rimangono ancora da piantare” conclude Silvia Piccinini.