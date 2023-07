ALLOGGI ERP FUORI DA DECRETO ALLUVIONE, PICCININI (M5S): “SCANDALOSA DIMENTICANZA DEL GOVERNO CHE DANNEGGIA ANZIANI E PERSONE FRAGILI. BENE IMPEGNO DELLA REGIONE PER UNA MODIFICA IMMEDIATA”

“Il fatto che il Governo abbia dimenticato di inserire gli alloggi ERP all’interno del decreto sugli aiuti per l’alluvione è semplicemente scandaloso perché discrimina e colpisce persone fragili ed in difficoltà. Bene quindi che la Regione, rispondendo ad un mio question time, abbia ribadito la volontà di chiedere una modifica urgente nella fase applicativa del decreto affinché queste persone non debbano essere ulteriormente penalizzate da quanto accaduto durante l’alluvione di maggio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina la Giunta ha risposto ad un’interrogazione immediata in aula presentata dalla stessa consigliera M5S.

“Mentre gli esponenti della maggioranza di centrodestra si preoccupano di fare le pulci all’elenco dei danni provocati dall’alluvione stilato da Regione e Comuni – spiega Silvia Piccinini – il loro Governo ha incredibilmente dimenticato di inserire gli alloggi ERP nell’elenco degli interventi da finanziare. L’articolo 7 del decreto del 5 luglio scorso, infatti, nella parte in cui si prevedono contributi per il ripristino degli immobili pubblici non cita incredibilmente quelli che fanno riferimento all’edilizia residenziale pubblica. Si tratta di una mancanza grave a cui è necessario rimediare al più presto visto che condizioni di grande difficoltà in cui queste strutture versano ancora oggi a quasi due mesi dall’alluvione di maggio. Un chiaro esempio è rappresentato dal condominio ACER ‘Novum Forum Livii’ di Forlì, ancora privo di acqua calda sanitaria, di illuminazione, e dove gli ascensori, utilizzati da persone anziane e disabili, sono inagibili. È assolutamente urgente quindi capire il Governo che cosa vuole fare rispetto a queste situazioni di criticità e come intenda intervenire, per il ripristino della funzionalità di questi edifici. Bene, quindi, che la Regione oggi abbia ribadito di voler sollecitare il Governo ad intervenire al più presto. Il mio auspicio è che davvero si faccia in fretta e che, nella fase applicativa del decreto, si provvedi a mettere una pezza a una situazione che ha dell’incredibile e che dimostra, ancora una volta, la scarsa attenzione con cui il governo di centrodestra si sta occupando dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna” conclude Silvia Piccinini.