ALLUVIONE, ASSEMBLEA LEGISLATIVA DONA 1 MILIONE DI EURO. PICCININI (M5S): “PROPOSTA CONDIVISA SOLO SE C’È CHIAREZZA SU CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI”

“Lo stanziamento di 1 milione di euro da parte dell’Assemblea Legislativa a favore dei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio è una proposta condivisibile se c’è chiarezza sui criteri di assegnazione dei fondi e se non si riduce tutto ad una spartizione tra forze politiche. Il fatto di non aver stabilito a monte quali saranno i criteri impiegati per assegnare i fondi ci trova profondamente contrari perché il rischio è di continuare a non fare scelte lungimiranti limitandoci a decidere per logiche partitiche che noi non avvalleremo”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo stanziamento di 1 milione di euro per le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, previsto dal bilancio di assestamento dell’Assemblea Legislativa appena approvato.

“Oltre a capire quali opere o territori dovranno ricevere questi fondi, è necessario decidere a monte come queste risorse dovranno essere utilizzate – puntualizza Silvia Piccinini – Come ho anche ribadito durante il mio intervento in aula questa mattina, per noi è assolutamente prioritario che la ricostruzione sia sostenibile e avvenga seguendo dei canoni che si discostino il più possibile dal paradigma del ‘ricostruiamo tutto come prima’, puntando invece sull’attuazione di protocolli di sostenibilità energetici ed ambientali che garantiscano l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Per questo auspico che l’assegnazione di questi fondi da parte dell’Assemblea segua questo tipo di percorso e che si discosti il più possibile dalla visione miope attuata con lo stanziamento deciso oggi” conclude la capogruppo regionale M5S.