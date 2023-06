ALLUVIONE, PICCININI (M5S): “DOPO NOMINA COMMISSARIO SERVONO SUBITO LE RISORSE. L’AUSPICIO È CHE NON SI DEBBA ASPETTARE ALTRI 41 GIORNI”

“Visto che il governo Meloni ci ha messo la bellezza di 41 giorni per individuare il nome del nuovo commissario alla ricostruzione post alluvione, speriamo che adesso gli emiliano-romagnoli non debbano aspettare lo stesso lasso di tempo per vedere stanziate le risorse necessarie agli interventi per la ripartenza. Sarebbe davvero l’ennesima beffa da parte di una maggioranza che sta utilizzando la tragedia dell’alluvione come grimaldello elettorale. Speriamo che Figliuolo non venga a mani vuote”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, alla probabile scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione in seguito all’alluvione in Emilia-Romagna dello scorso maggio. “Adesso, risolto il rebus delle nomine, l’auspicio è che non si perda davvero più tempo e si proceda velocemente. I nostri territori hanno già pazientato abbastanza, servono risorse e servono subito. Non tollereremo altri ritardi” conclude Silvia Piccinini.