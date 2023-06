ALLUVIONE, PICCININI (M5S) PORTA LA COMMISSIONE AMBIENTE A MONTERENZIO: “GIUSTO STARE VICINO AI TERRITORI PER SOLLECITARE RISPOSTE DAL GOVERNO”

Una seduta della Commissione Ambiente dell’Assemblea Legislativa da svolgere a Monterenzio, luogo simbolo della ferita che l’alluvione dello scorso maggio ha lasciato sul nostro Appennino: è l’idea avanzata da Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Nei giorni scorsi ho depositato una richiesta formale affinché possa essere convocata al più presto una seduta della Commissione Ambiente a Monterenzio che è uno dei paesi che rischia di pagare a caro prezzo, non solo gli effetti provocati dall’alluvione del mese scorso, ma anche i ritardi con cui il Governo sta facendo fronte all’emergenza – spiega Silvia Piccinini – Un ritardo compensato per il momento soltanto dalla buona volontà e dal contributo di piccoli imprenditori locali. Ormai la conta dei danni nel nostro Appennino, così come ha spiegato l’assessore Taruffi nei giorni scorsi rispondendo ad un mio question time, ammonta ad oltre un miliardo di euro soltanto per il ripristino della viabilità, mentre il ministero delle Infrastrutture guidato da Salvini ha stanziato appena 1,8 milioni di euro. Per questo credo che svolgere al più presto una seduta di Commissione proprio in uno dei luoghi simbolo dei danni provocati dall’alluvione nel nostro Appennino sia un modo per stare vicino ai territori e ai cittadini, per toccare con mano le grandi difficoltà che da ormai più di un mese stanno affrontando e per sollecitare risposte da parte delle Istituzioni che hanno il dovere di intervenire per mettere in moto la macchina della ricostruzione” conclude la capogruppo regionale M5S.