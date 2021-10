Altedo, Piccinini (M5S): “Stop al polo logistico è sospiro di sollievo per un intero territorio. Grazie a chi ha deciso di prendersi la responsabilità politica di fermare un progetto folle”

“L’addio al polo logistico di Altedo è una notizia che aspettavamo da tempo e per cui il M5S si è battuto anche in Regione e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti quei cittadini che in questi mesi si sono opposti ad un progetto che avrebbe messo un’ipoteca irreversibile su un intero territorio. Per questo voglio ringraziare chi, a livello locale, ha deciso di assumersi la responsabilità politica di fermare questa follia”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo stop al progetto del polo logistico di Altedo avvenuto ieri in Consiglio comunale a Budrio.

“L’esito della votazione di Budrio dimostra che anche all’interno di forze politiche che fino ad oggi avevano sostenuto questo progetto, come il PD, ci fossero in realtà molti dubbi – aggiunge Silvia Piccinini – Bene quindi che il risultato di ieri sia lo stop di un progetto che avrebbe avuto un impatto mostruoso sia sul consumo di suolo che sui livelli di inquinamento di Altedo e dei comuni limitrofi. Spiace la posizione tenuta dalla sindaca Monia Giovannini che ancora oggi, anche davanti al voto di ieri, si dice rammaricata di non poter vedere realizzato questo progetto. Davvero uno strano modo di rappresentare i propri cittadini” conclude la capogruppo regionale M5S.