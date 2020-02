Prendono forma le idee del MoVimento 5 Stelle per limitare in Emilia-Romagna il consumo di plastica. Fino al 28 febbraio, infatti, i Comuni possono partecipare al bando promosso da Atersir per ricevere contributi per progetti che abbiano come finalità la riduzione dell’utilizzo di prodotti monouso di plastica, come per esempio posate, bicchieri e stoviglie durante le sagre e le feste di paese. Si tratta di un bando da 820 mila euro che concede per ogni progetto presentato un contributo che può variare da un minimo di 4 mila fino a un massimo di 50 mila euro.

“Con il bando di Atersir finalmente vediamo concretizzarsi le nostre proposte che avevamo presentato in Regione qualche mese fa per dare una prima e concreta risposta all’emergenza legata alla produzione e al consumo della plastica usa e getta – spiega la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini – Il nostro pressing sulla Giunta, l’approvazione di una risoluzione a novembre e poi l’ok a due nostri emendamenti all’interno dell’ultimo bilancio hanno permesso lo stanziamento di queste prime risorse. Si tratta di un’importante opportunità che deve essere sfruttata al massimo e il fatto che il bando, dopo una prima scadenza a metà gennaio, sia stato prorogato fino alle fine di febbraio ci fa ben sperare”.

I contributi concessi da Atersir nell’ambito del Fondo d’Ambito di incentivazione potranno coprire fino all’80% delle spese sostenute dai Comuni (ma anche da enti diversi come biblioteche, aziende sanitarie, istituti scolastici, esercizi commerciali, stabilimenti balneari e organizzatori di feste ed eventi) per limitare l’utilizzo della plastica e andranno da un minimo di 4 mila euro per progetto a un massimo di 50 mila euro per quelli più complessi e strutturati. “Siamo molto orgogliosi che l’ennesima proposta avanzata dal MoVimento 5 Stelle in Regione sia diventata finalmente realtà. Adesso tocca ai Comuni sfruttare al massimo questa opportunità e per questo fin dai prossimi giorni presenteremo delle mozioni nei Consigli comunali proprio per far partecipare più amministrazioni possibili” conclude Silvia Piccinini.