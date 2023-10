AMBIENTE, OK ALLA PROPOSTA DEL M5S: LA REGIONE SI DOTERÀ DI UNA LEGGE SUL CLIMA. PICCININI: “COLMATA GRAVE LACUNA. SERVE STRUMENTO NORMATIVO EFFICACE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

La Regione Emilia-Romagna entro la fine del 2024 dovrà dotarsi di una legge sul clima per contrastare con più efficacia gli effetti degli stravolgimenti climatici: semaforo verde alla proposta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che ha presentato un emendamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) approvato oggi dalla Commissione Bilancio. L’emendamento inserisce tra gli obiettivi della Regione per il prossimo anno l’approvazione di una Legge regionale sul Clima “con la quale definire i propri obiettivi climatici ed introdurre il monitoraggio delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento”. La Regione Emilia-Romagna entro la fine del 2024 dovrà dotarsi di una legge sul clima per contrastare con più efficacia gli effetti degli stravolgimenti climatici: semaforo verde alla proposta diche ha presentato un emendamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) approvato oggi dalla Commissione Bilancio. L’emendamento inserisce tra gli obiettivi della Regione per il prossimo anno l’approvazione di una Legge regionale sul Clima “con la quale definire i propri obiettivi climatici ed introdurre il monitoraggio delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento”.

“Con questo emendamento andiamo a colmare una grave lacuna presente nel DEFR, ovvero all’interno di quello che è il documento programmatico più importante della Regione, in cui mancava qualunque riferimento ad uno strumento normativo indispensabile per contrastare la crisi climatica – spiega Silvia Piccinini – Un aspetto particolarmente grave soprattutto per una Regione come la nostra che primeggia a livello nazionale per ettari di suolo consumato, e che ha seri problemi di qualità dell’aria e dell’acqua. Ecco perché sono particolarmente soddisfatta di essere riuscita a colmare questo vuoto, obbligando la Regione ad adoperarsi concretamente e non solo con generiche dichiarazioni di intenti, per cercare di intervenire con efficacia nel contrasto di questi fenomeni, con cui purtroppo ci dovremo confrontare con sempre più frequenza. Adesso, grazie all’approvazione del mio emendamento, speriamo che si possa fare un ulteriore passo in avanti verso quella transizione ecologica ormai non più rimandabile, e resa ancora più urgente dall’ immobilismo su questo tema da parte del Governo. L’Italia, lo ricordiamo, è l’unico grande Paese europeo a non avere ancora una legge sul clima, strumento indispensabile per dare un orizzonte agli obiettivi europei della riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050, fissati dalla European Climate Law” conclude la capogruppo regionale M5S.