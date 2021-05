Ambiente, Piccinini (M5S): “Bene che anche Rimini stia pensando a comunità energetiche. Comune apra sportello per spiegare i vantaggi ai cittadini”

“Siamo molto soddisfatti che il lavoro fatto dal MoVimento 5 Stelle in Regione sulle comunità energetiche stia trovando spazio anche nei programmi elettorali dei candidati sindaci del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Anche Rimini, dopo Ravenna, merita di essere una delle prime città dell’Emilia-Romagna a credere e ad investire in questo strumento per rivoluzionare il modo di produrre e consumare energia in modo sempre più sostenibile”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo le dichiarazioni dell’’assessore comunale alla Sicurezza e alle Attività produttive del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che oggi ha manifestato la volontà di far nascere in città la prima comunità energetica con energia pulita e rinnovabile.

“Le comunità energetiche sono state fortemente volute dal MoVimento 5 Stelle che le ha introdotte nell’ordinamento italiano anticipando su questo punto addirittura di un anno il recepimento della normativa europea – aggiunge Silvia Piccinini – In Regione siamo riusciti a far approvare una risoluzione che invita anche i Comuni e le amministrazioni pubbliche a cogliere questa opportunità. Bene, quindi, che anche Rimini si stia muovendo in questo senso. Le comunità energetiche sono lo strumento attraverso il quale si permetterà ai cittadini di produrre e consumare energia in loco, con indubbi vantaggi dal punto di vista economico ma soprattutto ambientale. In quest’ottica sarebbe utile aprire al più presto uno sportello informativo proprio per spiegare ai cittadini le opportunità che derivano dalle comunità energetiche e i passaggi chiave per farle nascere” conclude la capogruppo regionale M5S.