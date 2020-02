Ambiente, Piccinini (M5S): “Bene nuovo stop alle trivelle. Adesso puntare su tutela del territorio e riconversione del settore oil&gas”

“La proroga di ulteriori sei mesi per lo stop alle trivelle va nella direzione che il MoVimento 5 Stelle auspica da sempre, ovvero quella di limitare gli investimenti nelle fonti fossili e puntare con decisione su quelle rinnovabili nell’interesse del nostro territorio. Gli unici a continuare a difendere l’indifendibile restano sempre e solo quelli della Lega che evidentemente hanno dimenticato di essersi battuti per il sì allo stop alle trivelle nel referendum del 2016”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle riguardo all’estensione a trenta mesi della moratoria contro le trivelle e air-gun stabilito da un emendamento del M5S e inserito e approvato nel Milleproroghe in Commissione Affari costituzionali alla Camera. “Abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio e il nostro mare da chi ha approfittato di regole poco chiare e mai precise per piantare trivelle dappertutto – aggiunge Silvia Piccinini – Come abbiamo sempre detto la sfida per il futuro è investire con decisione nella riconversione del settore oil&gas in modo che non ci siano ripercussioni sul livello occupazionale. Una sfida che anche la nuova giunta varata ieri da Bonaccini dovrà affrontare al più presto visto che quello della tutela ambientale sarà uno dei temi più importanti della nuova legislatura e su cui presteremo massima attenzione affinché si realizzi davvero quella svolta green che il M5S vuole imprimere alle politiche dell’Emilia-Romagna”.