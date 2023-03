AMBIENTE, PICCININI (M5S): “GRANDE SUCCESSO PER IL BANDO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE. REGIONE AUMENTI BUDGET PER FINANZIARE TUTTI I PROGETTI PRESENTATI”

Aumentare le risorse destinate al bando sulle comunità energetiche visto lo straordinario successo che ha ottenuto sui territori con centinaia di richieste arrivate da Comuni e amministrazioni pubbliche in appena un mese: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che martedì 14 marzo presenterà un question time in Assemblea Legislativa per cercare di tracciare un primo bilancio del bando sulle comunità energetiche rinnovabili previsto dalle legge regionale approvata nel maggio del 2022 e di cui la stessa consigliera Piccinini è stata relatrice.

“Anche se il bando si è ufficialmente chiuso oggi, da quanto è emerso da notizie di stampa, sono già centinaia le richieste di adesione raccolte dagli uffici, segnale del grande interesse che c’è riguardo al tema delle CER e al loro sviluppo – spiega Silvia Piccinini – Un successo che, a questo punto, la Regione dovrebbe sugellare attraverso uno stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse che erano state inizialmente preventivate, permettendo così di finanziare tutti i progetti presentanti”. Secondo il bando aperto lo scorso 9 febbraio, infatti, per ogni progetto potevano essere erogati contributi fino a un importo massimo di 50mila euro per finanziare, in particolare, lo studio di fattibilità tecnico-economico, le spese amministrative funzionali alla costituzione delle Cer e i costi generali per la loro definizione e gestione: il tutto con uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro che adesso rischiano di non essere sufficienti.

“Aumentare da subito questo budget – aggiunge Silvia Piccinini – permetterebbe di non disperdere il grande entusiasmo dimostrato, soprattutto dai Comuni, riguardo alla nascita delle CER e assicurare la completa copertura dei progetti presentati, anche da parte di altre realtà territoriali. Per questo chiediamo alla Regione di ampliare i fondi messi a disposizione con il bando. Farlo sarebbe una risposta concreta alla crisi energetica e climatica che stiamo attraversando” conclude la capogruppo regionale M5S.