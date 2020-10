Ambiente, Piccinini (M5S): “Regione con poco coraggio. Nel prossimo bilancio servono misure concrete”

“Sul tema ambientale la Regione continua a non avere abbastanza coraggio per fare quelle scelte necessarie soprattutto nella situazione climatica e sanitaria che stiamo affrontando. Fino ad oggi l’Emilia-Romagna ha fatto poco e niente, per questo ci aspettiamo che già all’interno del prossimo bilancio di previsione trovino spazio misure realmente efficaci”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle critiche all’operato della Regione Emilia-Romagna mosse dalle associazioni ambientaliste. “Il Patto per il clima ad oggi sembra contenere più slogan che misure realmente efficaci – aggiunge Silvia Piccinini – Al contrario, crediamo che servano dei provvedimenti lungimiranti ed un orizzonte temporale di realizzazione certo. L’esatto opposto di quello che abbiamo visto fino ad oggi dove anche soltanto l’attuazione di provvedimenti per cercare di migliorare la qualità della nostra aria vengono rimandati con sempre più frequenza. Adesso crediamo che sia finalmente arrivato il momento di attuare un vero cambio di passo. E il bilancio di previsione, che la Regione si appresta a mettere nero su bianco, dovrà essere il contenitore nel quale accogliere sia le nostre proposte e quelle delle associazioni ambientaliste” conclude la capogruppo M5S.