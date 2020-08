Ambiente, Piccinini (M5S): “Regione e Ausl utilizzino ecobonus per rinnovare il loro parco auto. Puntare su elettrico”

Regione e Ausl sfruttino l’opportunità dell’Ecobonus messo a disposizione dal Governo per rinnovare il loro parco auto con veicoli meno inquinanti e ad emissioni zero: è quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in una risoluzione.

“Visto che recentemente il MISE ha sottolineato come gli incentivi messi a disposizione per la rottamazione dei veicoli più inquinanti possono essere utilizzati senza alcun tipo di restrizione anche dalle pubbliche amministrazioni, crediamo che la Regione, le varie agenzie regionali e le Ausl debbano cogliere questa opportunità – spiega Silvia Piccinini – D’altronde l’Emilia-Romagna è fra le aree del nostro Paese con i più alti livelli di inquinamento, alle quali contribuiscono in misura decisiva le emissioni di ossido di azoto, causate proprio dal traffico veicolare”.

A sostegno di questa tesi ci sono i dati dell’annuario statistico dell’Aci che indica come oltre il 40% del parco di autovetture in Emilia-Romagna, pari a 2.918.129 veicoli al 31 dicembre 2019, è alimentata a gasolio, a fronte del 37% della Lombardia e, contestualmente, la percentuale di automobili ad alimentazione elettrica (in tutto appena 1.542) è dello 0,053%, inferiore a quello di Lombardia e Veneto e la metà di quello della Toscana.

“Visto che Bonaccini e la sua Giunta si ostinano a negare l’opportunità di dare ulteriori incentivi per agevolare l’acquisto di veicoli ad emissioni zero, primi fra tutti quelli elettrici, crediamo che sia doveroso da parte della Regione, delle Agenzie e delle Aziende Usl non perdere l’opportunità di poter rinnovare il proprio parco auto attraverso l’Ecobonus orientando la scelta dei nuovi veicoli verso quelli ad emissioni zero, come nel caso di quelli ad alimentazione elettrica” conclude Silvia Piccinini.