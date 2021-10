Ancora un incidente ad un passaggio a livello sulla Reggio-Guastalla, Piccinini (M5S): “E’ il quarto in una settimana. Regione convochi i Comuni per accelerare con il progetto per la loro eliminazione”

“La situazione sulla Reggio-Guastalla sta diventando davvero insostenibile. Oggi si è verificato l’ennesimo incidente ad un passaggio a livello, il quarto in appena una settimana, che ha provocato i soliti ritardi e disagi. Martedì presenterò un question time in Assemblea Legislativa per chiedere che la Regione acceleri con il progetto per l’eliminazione dei passaggi a livello. È necessario che il confronto tra il gestore della rete e i Comuni interessati viaggi il più velocemente possibile perché la misura è ormai colma”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo l’ennesimo incidente accaduto ad un passaggio a livello, il quarto in appena una settimana, accaduto questa mattina sulla linea Reggio Emilia-Guastalla, tra Bagnolo e Novellara.

“Anche questa volta un veicolo ha sfondato una sbarra e anche questa volta chi viaggiava a bordo del treno che stava transitando in quel momento ha dovuto attendere diversi minuti per poter ripartire – spiega Silvia Piccinini – Episodi come quello di oggi ormai sembrano essere all’ordine del giorno su questa linea, segnale di come ci sia un evidente problema di sicurezza rappresentato proprio dai passaggi a livello, che restano un pericolo sia per i pendolari che per gli automobilisti. Come abbiamo già chiesto serve che i Comuni mettano in campo la più ampia disponibilità a studiare con FER le soluzioni più idonee per arrivare alla loro eliminazione. Basta perdere tempo” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.