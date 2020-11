Anziani maltrattati, Piccinini (M5S): “Ennesimo episodio inquietante. Anche in piena emergenza Covid servono più controlli su queste strutture”

“L’ennesimo caso di maltrattamenti a persone anziane all’interno delle case di riposo ripropone con forza il tema della carenza di controlli realmente efficaci all’interno di queste strutture. Per questo il nostro grazie deve andare alle forze dell’ordine e agli inquirenti, che sono riusciti a portare alla luce questo caso di violenza nei confronti degli anziani ospiti, e al personale sanitario dell’ospedale di Bazzano che ha segnalato prontamente quanto riscontrato su un paziente bisognoso di cure”.

È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’operazione dei carabinieri del Nas e coordinata dalla Procura di Bologna che ha portato all’arresto di quattro persone, la titolare di una casa di riposo di Valsamoggia e di altri tre collaboratori, con l’accusa di maltrattamenti e minacce. “In un periodo particolarmente delicato dove è necessario tutelare soprattutto le persone più fragili, scoprire che in una struttura come quella di Valsamoggia venivano portate avanti violenze, anche psicologiche, nei confronti di persone anziane è davvero avvilente – aggiunge Silvia Piccinini – Questo dimostra che, soprattutto in piena pandemia, è assolutamente necessario tenere alta l’attenzione e aumentare i controlli per cercare di portare alla luce tutte le eventuali irregolarità nelle gestione di queste strutture” conclude la capogruppo regionale M5S.