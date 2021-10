Attacco alla Cgil, Piccinini (M5S): “Da Forza Nuova violenza squadrista. Nella prossima Assemblea Legislativa presenterò risoluzione per chiedere il suo scioglimento”

“L’attacco alla sede della Cgil durante la manifestazione di ieri contro il Green pass è stato un atto squadrista. Ai lavoratori del sindacato, va tutta la mia vicinanza e solidarietà”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle violenze che si sono verificate ieri durante il corteo dei No Green pass a Roma.

“Le immagini vergognose di ieri ci riportano con la mente ad un periodo storico che l’Italia fortunatamente si è messa alle spalle e che per nessuna ragione al mondo deve poter trovare spazio nel nostro presente – aggiunge Silvia Piccinini – Gli autori dell’assalto di ieri alla sede della Cgil hanno un nome e un cognome, ovvero quelli di Forza Nuova e dei suoi capi, credo quindi sia necessario che le istituzioni democratiche si mobilitino. Per questo, in occasione della prossima Assemblea Legislativa di martedì e mercoledì prossimo, presenterò una risoluzione urgente in aula, per chiedere alla Regione di farsi portavoce della richiesta di scioglimento di Forza Nuova e delle altre organizzazioni neofasciste. La misura è ormai colma. La violenza e lo squadrismo utilizzato da queste persone sono incompatibili con la nostra democrazia” conclude Silvia Piccinini.