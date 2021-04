Auto elettriche, Piccinini (M5S): “Incentivi devono essere per tutti. Chi non ha sufficienti risorse non può essere obbligato a ripiegare su metano o gpl come voleva la Lega”

“Una vera transizione ecologica passa soprattutto dalla possibilità per tutti i cittadini di avere a disposizione e utilizzare strumenti per inquinare di meno. Per questo per migliorare la qualità dell’aria, soprattutto per chi vive nel Bacino Padano, è necessario che vengano messi a disposizione incentivi specifici e sufficienti a rendere accessibili le auto elettriche anche ai cittadini che rientrano nelle fasce di reddito più basse. L’esatto contrario di quello che la Lega oggi proponeva nella sua risoluzione, secondo cui, chi non può permettersi un’auto elettrica può accontentarsi di una riconversione a metano o gpl. Inaccettabile”. È quanto precisa Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla risoluzione approvata oggi che richiede lo stanziamento di incentivi specifici all’interno del PNRR per l’acquisto di veicoli elettrici e votata oggi in Commissione Ambiente.

“Se si vuole migliorare per davvero il livello di inquinamento dell’Emilia-Romagna è necessario che tutti siano messi nelle condizioni di cambiare il proprio stile di vita, a prescindere quindi dalle disponibilità economiche di ognuno. Ecco perché – aggiunge Silvia Piccinini – prevedere, come voleva la Lega, per chi non ha le risorse sufficienti per passare all’elettrico, di doversi accontentare di cambiare il proprio impianto a benzina con uno a metano o gpl era semplicemente fuori luogo. Se si vuole attuare una vera transizione ecologica, come il MoVimento 5 Stelle chiede da tempo, questa deve essere anche equa, giusta, e soprattutto per tutti” conclude la capogruppo regionale M5S.