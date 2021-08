Bando della Reegione per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, Piccinini (M5S): “Nostra idea premiata dalla Giunta diventa realtà. Grande opportunità per puntare con decisione su mobilità green”

“Il bando della Regione destinato ai Comuni dell’Emilia-Romagna per la rottamazione dei mezzi più inquinanti è una grande opportunità per le nostre amministrazioni di rinnovare il loro parco auto e puntare finalmente sull’elettrico e sui mezzi a basso impatto ambientale. Si tratta di una misura che il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto, riuscendo a stanziare all’interno del bilancio di previsione 4,5 milioni di euro che adesso i Comuni potranno finalmente sfruttare”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’uscita del bando per la rottamazione dei veicoli posseduti dai Comuni presentato ieri dalla Giunta insieme agli altri provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria. Le domande per poter aderire al bando potranno essere presentate da oggi fino al prossimo 30 settembre e interessano tutti i Comuni (o Unioni di Comuni) della pianura Est e Ovest più l’agglomerato di Bologna, che hanno aderito al nuovo Pair, con priorità per i Comuni sotto ai 30mila abitanti. I contributi erogati dalla Regione andranno, a seconda della categoria di appartenenza, dai 20mila ai 50mila euro per ogni nuovo veicolo green acquistato fino a coprire un massimo del 75% delle spese sostenute, con contestuale rottamazione di un mezzo inquinante.

“Moltissimi Comuni dell’Emilia-Romagna possiedono ancora veicoli alimentati a benzina o diesel vecchi ormai di svariati decenni – aggiunge Silvia Piccinini – Questo bando, che ho fortemente voluto, serve proprio per consentire loro di rinnovare il proprio parco mezzi in un’ottica di sostenibilità, contribuendo così direttamente al miglioramento della qualità dell’aria. Siamo particolarmente orgogliosi che la Regione abbia accolto la nostra proposta, che oggi si concretizza attraverso l’approvazione di questo bando. Per questo voglio ringraziare l’assessore Irene Priolo per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nel costruire insieme questa opportunità. Una dimostrazione reale di come dialogando si possano trovare strade e percorsi condivisi per raggiungere obiettivi comuni, nell’interesse dei cittadini. Adesso tocca ai Comuni presentare le domande. In questi mesi grazie al lavoro congiunto svolto insieme ai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle molte amministrazioni hanno manifestato interesse a partecipare, approvando mozioni che prevedevano proprio l’adesione a questo bando. Quella di puntare con decisione sulla mobilità elettrica e a zero emissioni è un’opportunità da cogliere, che non può essere rimandata” conclude la capogruppo regionale M5S.