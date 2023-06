BARICELLA, PICCININI (M5S): “DISCARICA CIRCONDATA DALL’ACQUA DOPO ALLUVIONE. AUTORITÀ DI BACINO RICONOSCA RISCHIO MASSIMO PER QUELLA ZONA”

Riconoscere il livello massimo di vulnerabilità per rischio alluvionale all’area intorno alla discarica di Baricella: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo i pesanti danni registrati nella zona, in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna tra il 16 e il 17 maggio scorsi, dove si dovrebbe attuare il controverso progetto di ampliamento per il deposito di rifiuti speciali.

“Come ha ampiamente documentato il Comitato Pro ambiente, l’area intorno alla discarica nelle scorse settimane è andata per gran parte sott’acqua in seguito alla rottura dell’argine di un canale della zona – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di un episodio che ci preoccupa molto e che rappresenta un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato. Tra l’altro non è la prima volta che i terreni vicini alla discarica si allagano visto che un episodio simile accadde nel 1996. Per questo chiediamo che l’attuale classificazione di rischio alluvionale medio e moderato stabilito dall’Autorità di Bacino venga modificato e portato al livello massimo”.

A preoccupare, infatti, c’è anche il dubbio che, a causa proprio dell’alluvione delle scorse settimane, i liquami prodotti dalla discarica possano essere entrati in contatto con il canale di scolo adiacente alla discarica e che passa a poche centinaia di metri da alcune abitazioni. “Visto quanto è accaduto – aggiunge Silvia Piccinini – è doveroso, così come chiede il Comitato, procedere anche a campionamenti sul terreno e sulle acque circostanti la discarica proprio per poter escludere superamenti dei limiti dei parametri di legge previsti per il monitoraggio della discarica. In ogni caso è comunque necessario aggiornare l’indicazione del rischio alluvionale per quella zona e per questo solleciteremo la Regione affinché intervenga con una precisa richiesta indirizzata all’Autorità di Bacino” conclude la capogruppo regionale M5S.