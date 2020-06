Bartolini, Piccinini (M5S): “Ascoltare le richieste dei lavoratori. Stop necessario per cercare di bloccare ulteriore diffusione del virus”

“La richiesta dei lavoratori della ditta Bartolini di sospendere immediatamente tutte le attività è giusta e sensata. È necessario che vengano prese tutte le precauzioni possibili per bloccare la diffusione di questo nuovo focolaio ed evitare che si trasformi in un incendio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla delicata situazione all’interno di un magazzino della ditta Bartolini a Bologna dove fino ad oggi sono stati riscontrati 64 positività al Covid-19.

“La salute dei lavoratori e delle loro famiglie deve essere messa davanti a tutto quindi è necessario prendere tutte le dovute precauzioni del caso riguardo a questa situazione – aggiunge Silvia Piccinini – Visto che evidentemente qualcosa non ha funzionato nell’applicazione dei protocolli di sicurezza bisogna correre ai ripari in fretta, innanzitutto applicando tamponi a tappeto a tutto il personale che può essere venuto in contatto con i lavoratori del magazzino dove si è diffuso il virus. Ma bisogna fare in fretta perché, come ci hanno insegnato altri casi, possibili ritardi nel cercare di arginare il più possibile il Coronavirus potrebbero causare danni irreparabili proprio in un momento in cui si credeva che la fase più complicata fosse ormai alle nostre spalle”.