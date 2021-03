Benessere animale, Piccinini (M5S): “Regione apra confronto con Governo per la riapertura delle toelettature”

“La Regione ascolti le richieste di chi si occupa del benessere animale in modo da confrontarsi con il Governo per programmare una ripartenza del settore nel più breve tempo possibile”. È quanto auspica Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al presidio dei titolari di negozi di toelettatura andato in scena questa mattina davanti alla sede della Regione in Viale Aldo Moro.

“Ad aprile dello scorso anno l’Emilia-Romagna fu una delle prime a disporre la riapertura delle toelettature perché riconosceva la necessità del benessere animale anche durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus – spiega Silvia Piccinini – Un’attenzione che anche in questo momento non deve venir meno. Ecco perché credo che sia necessario che la Regione avvii un confronto con il Governo per prendere in esame la possibilità di permettere la riapertura di queste strutture a breve” conclude la capogruppo regionale M5S.