BILANCIO REGIONE, OK ALLA PROPOSTA DEL M5S: 200MILA EURO PER LA PET THERAPY. PICCININI: “IMPEGNO CONCRETO PER SOSTENERE I PROGETTI PER I PIÙ FRAGILI”

Duecentomila euro per sostenere i progetti di Pet Therapy in Emilia-Romagna: è il risultato ottenuto dalla capogruppo regionale del MoVimento 5, Silvia Piccinini, grazie all’approvazione di due emendamenti che stanziano nuove risorse per gli interventi assistiti con animali all’interno del bilancio della Regione in corso di approvazione in Assemblea Legislativa. In attesa dell’ok definitivo dell’aula previsto per domani, la proposta ha ricevuto la scorsa settimana il semaforo verde dalla Commissione bilancio stanziando così per il 2024 la cifra complessiva di 200mila euro.

“Si tratta di un risultato a cui tengo particolarmente e che è frutto di un percorso di conoscenza e confronto con le realtà del settore iniziato lo scorso dicembre, con l’approvazione di una risoluzione, e che è proseguito ad aprile di quest’anno con un riuscitissimo convegno, organizzato proprio in Assemblea Legislativa, dove abbiamo avuto modo approfondire le tante esperienze che in questi anni sono nate sul nostro territorio – spiega Silvia Piccinini – In Emilia-Romagna, infatti, ci sono 1200 operatori certificati e qualificati e in questi mesi ho potuto toccare con mano l’impatto straordinario del loro prezioso lavoro dal punto di vista educativo, sanitario e sociale che però purtroppo, molto spesso, si deve confrontare con una cronica mancanza di fondi. Ecco perché sono particolarmente orgogliosa di essere riuscita a stanziare delle risorse certe all’interno del prossimo bilancio della Regione per finanziare direttamente, e per la prima volta, gli Interventi Assistiti con Animali e che potranno quindi andare a sostenere coloro che si trovano in una condizione di estrema fragilità” conclude la capogruppo regionale M5S.