Bilancio Regione, ok alle proposte del M5S su valutazione green delle leggi e valorizzazione guide turistiche virtuali. Piccinini: “Ma il provvedimento è ancora insufficiente”

Promozione e valorizzazione dei tour virtuali nei programmi delle destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna e l’inserimento del criterio dell’impatto ambientale all’interno delle clausole valutative delle leggi che la Regione andrà ad analizzare. Sono questi due importanti risultati ottenuti dal MoVimento 5 Stelle all’interno del bilancio di assestamento approvato oggi dall’Assemblea Legislativa grazie alla presentazione di un emendamento e l’approvazione di un ordine del giorno collegato proprio alla manovra di bilancio per il biennio 2021-2023 presentata dalla Regione.

“Anche se il nostro giudizio su questa manovra era e resta nel suo complesso non sufficientemente ambiziosa, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare due importanti risultati –commenta la capogruppo regionale M5S Silvia Piccinini– In particolare l’approvazione del nostro emendamento sull’inserimento dell’analisi degli impatti ambientali all’interno delle clausole valutative delle leggi cerca di colmare una grave mancanza che abbiamo riscontrato in questa manovra, ovvero l’assenza di un reale cambio di passo per quel che riguarda il tema della transizione ecologica ed ambientale. A nostro avviso si doveva e si poteva fare di più anche per cercare di spezzare quel paradigma che vuole crescita e rispetto per l’ambiente in costante contrapposizione tra di loro. Noi crediamo, invece, che la vera sfida sia quella di creare un modello sviluppo che tenga insieme queste due realtà e che attuare un’autentica e decisa transizione ecologica serva proprio a questo”.

Nello specifico l’emendamento collegato al bilancio di assestamento presentato dal MoVimento 5 Stelle (e approvato dall’aula) dà attuazione ad un ordine del giorno già approvato dall’Assemblea in occasione del dibattito sulla Legge europea, e stabilisce che le clausole valutative che verranno inserite nelle leggi regionali dovranno prevedere la valutazione della regolamentazione (la cosiddetta VIR) in materia ambientale. “In altri termini oggi possiamo dire che d’ora in avanti dovremo valutare l’effetto sul piano ambientale delle norme che approveremo. Ovviamente se pertinenti e tenendo conto degli oneri amministrativi di queste operazioni” specifica Silvia Piccinini.

Ok anche ad un ordine del giorno targato M5S che consente l’inserimento nella programmazione delle varie destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna le attività svolte dalle guide turistiche virtuali. “Un modo anche per valorizzare il lavoro svolto dalle nostre guide professionali e che può essere al tempo stesso sia una forma di promozione che uno strumento di inclusione per categorie di utenti in difficoltà o impossibilitate a spostarsi fisicamente. Un modo per trasformare la durissima esperienza che stiamo vivendo a causa di questa terribile pandemia in un’occasione per apprendere e per costruire nuove opportunità” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.