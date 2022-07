BOLOGNA, OK ALLA PROPOSTA DI SILVIA PICCININI (M5S): LA REGIONE AVVIERÀ UNO STUDIO PER REALIZZARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA NEL QUARTIERE FIERISTICO

Un impegno concreto per realizzare una grande comunità energetica all’interno del distretto fieristico di Bologna: è quanto prevede, grazie a un emendamento presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) che questa mattina ha avuto il via libera definitivo dall’Assemblea Legislativa.

“Così come sancisce la legge sulle CER che abbiamo approvato nei mesi scorsi la Regione, al pari degli Enti locali, dovrà effettuare una mappatura dei tetti delle strutture in suo possesso che potranno essere messi a disposizione per l’installazione di pannelli fotovoltaici e quindi contribuire in modo determinante alla nascita di Comunità energetiche – spiega Silvia Piccinini – Oggi però la Regione, facendo seguito ad un impegno preso qualche mese fa dall’assessore Paolo Calvano rispondendo a una mia interrogazione in Commissione, fa un passo in più e mette nero su bianco l’impegno a far nascere all’interno del Fiera District a Bologna una grande comunità energetica. Lo farà avviando uno studio da hoc che servirà proprio a capire quando e dove realizzare questo intervento, efficientando quindi il patrimonio regionale dal punto di vista energetico. Si tratta di un chiaro esempio di come le amministrazioni pubbliche possano contribuire alla nascita e alla diffusione delle Cer che, vale la pena ricordarlo, sono uno degli strumenti più importanti e decisivi per rispondere in modo sostenibile alla crisi energetica che stiamo vivendo ormai da mesi. Adesso l’auspicio è che anche altre istituzioni pubbliche possano seguire questo esempio puntando con decisione sulla produzione e condivisione di energia pulita e abbattendo così anche i costi delle bollette” conclude Silvia Piccinini.