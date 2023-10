BOLOGNA, PICCININI (M5S): “AUMENTO SOVRAINDEBITATI SEGNALE PREOCCUPANTE. URGENZA DI FINANZIARE LEGGE REGIONALE APPROVATA NEL 2019”

“L’aumento delle procedure di sovraindebitamento registrato dal Comune di Bologna è l’ennesima conferma che ci troviamo davanti a un problema serio contro cui è necessario agire al più presto. Serve che le istituzioni intervengano con decisione utilizzando quegli strumenti normativi che già ci sono e che devono trovare piena applicazione. Prima fra tutti la legge regionale 28 approvata nel 2019, di cui sono stata la promotrice, e che aspetta soltanto di essere finanziata”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando la notizia dell’aumento delle procedure di sovraindebitamento che, secondo un report del Comune di Bologna, soltanto nei primi nove mesi del 2023 hanno toccato quota 185: nel 2021 erano state 78 mentre l’anno successivo 120.

“Si tratta di un aumento che conferma quello che diciamo da tempo, ovvero che complici anche le difficoltà nate negli anni della pandemia, il numero delle persone che si trova in una condizione di morosità incolpevole e necessita di un sostegno è aumentato in modo considerevole. Proprio in questi giorni – aggiunge Silvia Piccinini – ho incontrato i rappresentati degli ordini degli avvocati e dei commercialisti per fare il punto della situazione e per capire quali sono gli step legislativi per dare piena attuazione alla legge regionale che approvammo sul finire della scorsa legislatura, e che può essere una prima e importante risposta a questa emergenza, a patto che venga sostenuta e finanziata adeguatamente. Una richiesta che sto portando avanti all’interno di un confronto aperto con la giunta regionale e che spero nelle prossime settimane si possa concludere con qualche novità positiva per tutte quelle persone che oggi si trovano in difficoltà economica”.