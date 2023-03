BOLOGNA, PICCININI (M5S): “BENE LAVORO DELLA REGIONE PER FAR NASCERE UNA GRANDE COMUNITÀ ENERGETICA IN FIERA. UN ESEMPIO DA SEGUIRE ANCHE PER ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

Va avanti il progetto per realizzare una grande comunità energetica nel quartiere fieristico di Bologna: la conferma è arrivata questa mattina dall’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano, che ha risposto ad un question time presentato dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. Era stata proprio la consigliera del M5S nei mesi scorsi ad impegnare la Giunta su questo tema, con l’obiettivo di efficientare dal punto di vista energetico il patrimonio immobiliare della Regione e, più in generale, quello del distretto fieristico di Bologna.

“Sono molto soddisfatta che questo progetto stia facendo passi avanti e di questo voglio ringraziare l’assessore Calvano, perché dimostra come, nonostante esistano ancora delle incertezze normative a livello nazionale dovute all’assenza dei decreti attuativi al vaglio oggi dell’Unione europea, la Regione Emilia-Romagna stia facendo la propria parte – dichiara Silvia Piccinini – La realizzazione di uno studio di fattibilità, oltre che l’individuazione di un cronoprogramma dettagliato degli interventi e l’interlocuzione avviata con gli altri Enti che fanno parte del quartiere fieristico bolognese corrispondono ad azioni concrete che riflettono la volontà della Regione di dare seguito concretamente agli impegni presi per raggiungere un obiettivo importante. Si tratta di un progetto in cui il MoVimento 5 Stelle ha creduto fin da subito e che assegna alla Regione un ruolo da apripista. D’altronde il grande entusiasmo nato intorno alla nascita delle comunità energetiche è evidente: un terzo delle domande del bando regionale sulla partecipazione ha avuto come oggetto proprio le CER, così come è alta l’adesione al bando regionale per ottenere finanziamenti ad hoc per l’avvio delle comunità energetiche. Apprezziamo quindi l’impegno che l’assessore Calvano sta mettendo in un progetto che avrà indubbi benefici dal punto di vista ambientale ed energetico. L’auspicio, adesso, è anche altre amministrazioni pubbliche seguano questo esempio virtuoso” conclude Silvia Piccinini.