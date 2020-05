Bonus bici, Piccinini (M5S): “Estendere incentivi anche ai Comuni non firmatari del Pair”

“Bene che la Regione, così come avevamo chiesto, abbia deciso di estendere gli incentivi del Governo per acquistare biciclette e monopattini elettrici. Se si vuole però puntare davvero con decisione sulla mobilità sostenibile è necessario ricomprendere nel bonus anche quei Comuni non firmatari del Pair, in modo da rendere accessibile a più persone possibili l’opportunità di cambiare il modo di spostarsi per andare a lavoro o muoversi”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’annuncio da parte della Regione di un pacchetto di misure per oltre 3 milioni di euro che prevedono anche un rimborso pari al 60% per l’acquisto di bici e monopattini elettrici.

“Il criterio del Pair utilizzato dalla Giunta rischia di escludere dal bonus alcune realtà della nostra regione – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo crediamo che sia necessario lavorare, come abbiamo chiesto da tempo attraverso una nostra risoluzione, per cercare di estendere il più possibile il bonus anche a quei comuni che non rientrano nel Pair ma che potrebbero avere problemi di incremento di traffico legati alla ripartenza, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Il provvedimento annunciato oggi dalla Regione deve essere un primo passo e dalle prossime settimane ci aspettiamo che si lavori per trovare le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo” conclude la capogruppo M5S.