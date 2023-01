CANNONI SPARANEVE DANNEGGIATI AL CORNO ALLE SCALE, PICCININI (M5S): “SOLIDARIETÀ AGLI OPERATORI TURISTICI. VANDALI PAGHINO PER I DANNI PROVOCATI”

“L’atto vandalico della scorsa notte che ha messo fuori uso nove cannoni sparaneve al Corno alle Scale è molto grave perché va ad incidere su una situazione già di estrema difficoltà dovuta alla mancanza di neve. Per questo mi auguro che i responsabili siano identificati al più presto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al raid vandalico compiuto da ignoti la scorsa notte e che ha messo fuori uso nove cannoni (alcuni irreparabilmente) appena acquistati e utilizzati per la produzione di neve artificiale lungo le piste del Corno alle Scale, sull’Appennino bolognese.

“Nonostante per noi sia necessario affrontare in maniera strutturale il problema dell’aumento delle temperature, che dovrebbe portare ad un serio ripensamento dell’offerta turistica del nostro Appennino piuttosto che proporre soluzioni tampone ambientalmente insostenibili – spiega Silvia Piccinini – di certo atti vandalici come quelli che si sono verificati al Corno alle Scale sono molto gravi e rischiano di produrre effetti devastanti per l’economia di quel territorio. Per questo agli operatori turistici del Corno alle Scale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza per un gesto assurdo che non fa altro che aggravare una situazione economica resa particolarmente difficile dalle alte temperature di queste settimane. Il nostro auspicio è che le forze dell’ordine possano individuare al più presto gli autori di tale gesto e che queste persone paghino di tasca propria per i danni che hanno provocato” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.