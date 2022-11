CARO ENERGIA PER I MALATI CHE USANO MACCHINARI SALVAVITA, OK ALLA PROPOSTA DI SILVIA PICCININI (M5S). SUBITO UN TAVOLO CON SINDACI E MULTIUTILITY PER METTERE UN FRENO AI RINCARI

Convocare al più presto un tavolo con sindaci e multiutility per coordinare gli interventi a favore delle persone che dipendono da apparecchi elettromedicali salvavita e che in questi mesi sono alle prese con gli aumenti vertiginosi del prezzo dell’energia. Semaforo verde alla proposta della consigliera del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, contenuta in un ordine del giorno collegato al piano per il contrasto della povertà che ieri ha ricevuto l’ok dell’Assemblea Legislativa.

“Come ho ribadito anche in un’interrogazione presentata in Regione nelle scorse settimane, quella che riguarda i malati in gravi condizioni di salute che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche indispensabili per la loro esistenza è un’emergenza che non può continuare ad essere ignorata – spiega Silvia Piccinini – Iniziative come quella del Comune di Parma, che ha scritto ad Iren chiedendo un impegno nei confronti di 1400 persone che si trovano in grave difficoltà, rischiano, in mancanza di una regia regionale, di essere una goccia in mezzo al mare. Ecco perché sono soddisfatta che l’Assemblea Legislativa ieri abbia approvato la mia proposta di impegnare la Giunta a convocare un tavolo tecnico che metta insieme sindaci e multiutility per coordinare al meglio gli interventi. Queste persone non possono vedere messa a rischio la loro stessa sopravvivenza a causa dell’aumento dei costi dell’energia che ha fatto schizzare alle stelle le bollette da pagare. Serve un intervento immediato” conclude la capogruppo regionale M5S.