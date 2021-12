CASA, A FORLÌ-CESENA QUASI 700 APPARTAMENTI ACER AVRANNO NUOVA VITA GRAZIE AL SUPERBONUS. PICCININI, BRUNELLI E BAGNARA(M5S): “STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ PER RIQUALIFICARE IL NOSTRO PATRIMONIO EDILIZIO”

Grazie al Superbonus 110% quasi 700 alloggi Acer a Forlì e Cesena avranno una nuova vita dal punto di vista dell’efficientamento energetico. Sono, infatti, 683 gli appartamenti (dislocati in 59 edifici) per i quali l’Azienda Case Emilia-Romagna ha attivato una procedura ad evidenza pubblica attraverso un partenariato pubblico-privato per il loro completo restyling per un importo complessivo dei lavori di oltre 23 milioni di euro. I dati provengono da un accesso agli atti ottenuto dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini che ha chiesto alla Regione di fare il punto sui lavori attivati dalle diverse ACER in tutte le province dell’Emilia-Romagna per capire quale è l’impatto che il Superbonus 110% avrà sulla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico.

“Per la provincia di Forlì-Cesena si tratta di numeri veramente importanti e che testimoniano la straordinaria utilità di una misura che il MoVimento 5 Stelle ha prima ideato e poi difeso con le unghie e con i denti anche nell’ultima manovra di bilancio – spiega Silvia Piccinini insieme ai consigliere comunali Eros Brunelli e Franco Bagnara – Grazie a questi lavori anche chi è in condizioni di fragilità potrà vivere in un ambiente più confortevole, più efficiente dal punto di energetico, più sicuro e più sostenibile dal punto di vista ambientale. Per questo riteniamo positivo che ACER abbia voluto e saputo cogliere questa opportunità, che confidiamo possa essere estesa al più presto a tutto il patrimonio di edilizia pubblica della nostra regione” concludono i tre esponenti del MoVimento 5 Stelle.