CASALGRANDE, OK ALLA MOZIONE DEL M5S SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE: “COSÌ COMINCIA LA RIVOLUZIONE GREEN PER DIRE ADDIO ALLE FONTI FOSSILI E TAGLIARE I COSTI DELLE BOLLETTE”

Casalgrande dà il via libera alle comunità energetiche: la scorsa settimana il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle che impegna l’amministrazione a promuovere e favorire la nascita delle comunità energetiche oltre che ad incoraggiare, all’interno dell’Unione Tresinaro Secchia, l’adozione di un documento analogo. “In questo modo Casalgrande comincia a delineare un percorso alternativo all’ormai insostenibile dipendenza energetica dalle fonti fossili e dalle speculazioni di chi ne gestisce il mercato – spiegano i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle insieme alla capogruppo regionale Silvia Piccinini che è anche relatrice del progetto di legge regionale che in questi giorni ha iniziato il suo iter in Regione – Le comunità energetiche rappresentano una vera e propria opportunità di sovvertire il classico modello di produzione di energia proponendo uno schema dove il cittadino diventa al tempo stesso sia produttore che consumatore di energia ricavata da fonti rinnovabili”.

“In questo modo si generano una serie di benefici che riguardano l’aspetto economico (si abbattono i costi delle bollette), ambientale (si produce energia pulita) e sociale (si riducono le disuguaglianze e si contrasta la povertà energetica). Il particolare momento che stiamo vivendo e la crisi energetica che stiamo subendo – concludono gli esponenti del M5S – rendono l’approvazione di questa mozione ancor più significativa. Ringraziamo perciò tutte le forze che compongono il Consiglio comunale di Casalgrande che, responsabilmente e con coraggio, hanno sostenuto la nostra proposta. Una scelta che risponde alla necessità di accelerare sulla strada della transizione ecologica che non può essere più rimandata”.