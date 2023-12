CATTIVI ODORI A SOLIGNANO, LA REGIONE ANNUNCIA UN NUOVO TAVOLO PER L’11 DICEMBRE. PICCININI (M5S): “TROVARE SOLUZIONE DEFINITIVA PER GARANTIRE DIRITTO ALLA SALUTE DEI CITTADINI”

“Il problema delle emissioni odorigene a Solignano deve essere risolto una volta per tutte. Il diritto alla salute reclamato legittimamente dai cittadini che abitano in quella zona non può essere più ignorato. Ecco perché l’auspicio è che, dall’incontro del prossimo 11 dicembre annunciato oggi dalla Regione, arrivi una soluzione realmente definitiva che possa mettere fine a 15 anni di disagi”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo ha risposto in Assemblea Legislativa a un question time presentato dalla stessa consigliera M5S sul caso dei cattivi odori presenti nella zona industriale tra i Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro, in provincia Modena.

“I tavoli tecnici che si sono tenuti nei mesi precedenti non hanno avuto gli esiti sperati visto che, ultimamente, agli storici problemi legati alle emissioni odorigene per la lavorazione di carcasse animali, la produzione di semilavorati per l’aceto balsamico e la cottura di prodotti alimentari, si sono aggiunte quelle provocate dall’introduzione di nuove tecniche di verniciatura delle piastrelle negli impianti ceramici del comprensorio di Solignano – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché crediamo che sia assolutamente necessario che dal nuovo tavolo tecnico-politico previsto per lunedì 11 dicembre e a cui parteciperanno oltre ai Comuni interessati anche la Regione, ARPAE e AUSL, la Provincia di Modena e le ditte ceramiche interessate, si arrivi a una soluzione finalmente definitiva nel modo più celere possibile per provare a risolvere un problema decennale e che deve essere assolutamente risolto, anche riattivando il progetto ‘Odori’ per monitorare le emissioni delle imprese che operano in quel territorio” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.