CATTIVI ODORI A SOLIGNANO, PICCININI (M5S): “SITUAZIONE ORMAI INSOSTNIBILE. REGIONE INTERVENGA E GARANTISCA AI CITTADINI IL DIRITTO ALLA SALUTE”

Sbarca in Regione il caso delle emissioni odorigene a Solignano, tra i Comuni di Castelvetro e Castelnuovo Rangone in provincia di Modena: Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione per chiedere un intervento immediato per risolvere un problema che da anni sta causando gravi disagi ai cittadini che abitano in quella zona. “Negli ultimi tempi la situazione è diventata ancora più insostenibile in quanto alle storiche emissioni legate alla lavorazione di carcasse animali, la produzione di semilavorati per l’aceto balsamico e la cottura di prodotti alimentari, si sono aggiunte quelle provocate dall’introduzione di nuove tecniche di verniciatura delle piastrelle negli impianti ceramici del comprensorio di Solignano – spiega Silvia Piccinini – Una situazione di estremo disagio confermata anche dalle proteste dei cittadini degli ultimi giorni che lamentano come l’aria ormai sia diventata davvero irrespirabile”.

Nella sua interrogazione la consigliera regionale M5S ricorda come nel 2022 ARPAE avesse specificato che il peggioramento dei cattivi odori fosse riconducibile proprio ad attività di alcune aziende ceramiche collocate nel comparto industriale di Solignano, senza però fornire informazioni puntuali sulla composizione esatta dei microinquinanti organici volatili prodotti nel processo di lavorazione delle piastrelle. “Le lamentele dei cittadini non possono più essere ignorate. È necessario che la Regione, di concerto anche con i Comuni interessati, intervenga al più presto per garantire il legittimo diritto alla salute ai cittadini di Solignano. Basta perdere tempo” conclude Silvia Piccinini.