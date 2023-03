CESENATICO, PICCININI (M5S): “DA GIUGNO NESSUNA CERTEZZA SU NUOVA COLLOCAZIONE DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DISTRUTTA DA UN INCENDIO. COMUNI, REGIONE E MINISTERO LAVORINO INSIEME PER TROVARE UNA SOLUZIONE”

“Ad un mese dall’incendio che ha devastato la sede della Protezione civile di Cesenatico e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari non c’è ancora nessuna certezza sulla collocazione futura di queste due importanti realtà del territorio romagnolo. Se da un lato per la Protezione civile sono stati individuati due moduli provvisori in via Saffi, per i vigili del fuoco volontari si è deciso il trasferimento a Bellaria-Igea Marina ma solo fino al prossimo 1 giugno, quando la struttura dovrà tornare nella disponibilità del Comando di Rimini per l’attivazione del presidio estivo. Uno scenario che deve spingere tutte le istituzioni, Comuni, Regione e Ministero dell’Interno, a lavorare insieme per trovare una soluzione definitiva evitando che si generi un deficit di sicurezza per il territorio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina la Regione ha risposto ad un question time presentato dalla stessa consigliera M5S riguardo all’inagibilità causata dall’incendio della sede di Cesenatico della Protezione civile e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari.

“Come ha spiegato l’assessore Priolo oggi in aula, i lavori per il ripristino della sede colpita dalle fiamme sono stimati in circa 5-6 mesi per un totale di 400mila euro di danni – spiega Silvia Piccinini – Un orizzonte temporale comunque maggiore rispetto alla collocazione temporanea individuata per la nuova sede dei Vigili del Fuoco che dallo scorso 25 marzo hanno trovato spazio a Bellaria-Igea Marina ma solo fino al prossimo 1 giugno, quando la convenzione siglata con il Comune scadrà e la struttura tornerà nella disponibilità del Comando dei vigili del fuoco di Rimini per l’apertura del proprio presidio per i mesi estivi. Da quella data non si sa bene che fine faranno i volontari di Cesenatico che rischiano quindi di veder limitata la propria operatività a scapito dei residenti e dei turisti che frequentano la nostra riviera. Ecco perché, come ho ribadito oggi in aula, è necessario che si trovi al più presto una soluzione che sia realmente efficace magari anche coinvolgendo le amministrazioni comunali di Gatteo, Santarcangelo, Cervia, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli che da un punto di vista territoriale sono direttamente interessati dal lavoro del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesenatico” conclude Silvia Piccinini.