Cesenatico, Piccinini (M5S): “Serve presidio di polizia durante l’estate. Ministero dell’Interno intervenga”

Garantire a Cesenatico un posto estivo di polizia in vista della partenza della prossima stagione balneare. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla circolare emanata nei giorni scorsi dal Capo della Polizia che individuerebbe solo nei Comuni capoluogo la possibilità di attivare dei presidi di polizia estivi per la stagione 2021, escludendo così tutti gli altri Comuni a cui sarebbe dedicato soltanto un servizio di controllo del territorio ad hoc nei momenti di maggiore criticità.

“Per Cesenatico si tratterebbe del secondo anno consecutivo senza l’attivazione di un presidio fisso – aggiunge Silvia Piccinini – Una mancanza a cui è necessario far fronte visto che, come tutti speriamo, nei prossimi mesi Cesenatico, come tutti gli altri centri della nostra Riviera, tornerà ad essere popolata da tantissimi vacanzieri. Garantire quindi un presidio fisso di polizia sarebbe un segnale di attenzione verso il territorio oltre che di sicurezza per tutti i cittadini, come richiesto anche dal M5S locale. Per questo spero che il Ministero dell’Interno e i vertici della Polizia possano ricalibrare questa decisione” conclude la capogruppo regionale M5S.