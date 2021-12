CO2 RAVENNA, PICCININI (M5S) E TARUFFI (ER CORAGGIOSA): “BENE EMENDAMENTO APPROVATO AL SENATO. NON UN EURO DI RISORSE PUBBLICHE DEVE ANDARE AD UN PROGETTO OBSOLETO E DANNOSO PER IL TERRITORIO”

“L’approvazione di un emendamento in Commissione bilancio al Senato che elimina gli incentivi destinati alla nascita di impianti di cattura e di stoccaggio della Co2 è un’ottima notizia e rispecchia quello che noi chiedevamo da tempo: ovvero che strutture come quella che Eni vuole realizzare a Ravenna non ottenesse anche un solo euro di fondi pubblici. Bene, quindi, che in Parlamento si sia scelto di percorrere questa strada. Adesso l’auspicio è che il tutto venga confermato anche durante l’approvazione finale della manovra di bilancio”. È questo il commento di Silvia Piccinini e Igor Taruffi, rispettivamente capogruppo regionali del MoVimento 5 Stelle ed Emilia-Romagna Coraggiosa, riguardo alla notizia dell’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento 153.4 alla manovra presentato da Leu e M5s che prevede la non concessione di agevolazioni agli impianti di CCS che investono sulla cattura e stoccaggio della CO2 come quello che si vorrebbe realizzare a Ravenna. “

Invece di spendere soldi pubblici per catturare e stoccare l’anidride carbonica emessa dai combustibili fossili – aggiungono Piccinini e Taruffi – dobbiamo sfruttare le tecnologie che ci permettono di non produrla affatto, perseguendo gli importanti obiettivi europei legati alla decarbonizzazione. L’emendamento approvato va in questa direzione ed è totalmente in linea alla decisione del mese scorso della Commissione europea di scartare il progetto di ENI non includendolo né tra i 7 aggiudicatari del Fondo Europeo per l’Innovazione né tra i 15 che riceveranno assistenza dalla Banca Europea per gli Investimenti. Adesso serve che anche la Regione, nonostante ad oggi esistano diversi documenti regionali che ancora prevedono il sostegno ed il finanziamento a questo tipo di progetti, escluda definitivamente questa possibilità. ” concludono i due consiglieri regionali.