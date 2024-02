COMUNITÀ ENERGETICHE, PICCININI (M5S): “REGIONE LAVORI ALLA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO BANDO. RITARDI DEL MINISTERO RISCHIA DI FAR SCEMARE SPINTA DEI TERRITORI”

“La Regione lavori alla pubblicazione del nuovo bando per la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili. Bisogna evitare di sommare ulteriore ritardo a quello già accumulato dalla lentezza con cui il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto, arrivato soltanto una settimana fa. Il rischio è che la spinta propulsiva da parte di associazioni, enti e territori, tra cui quelli che hanno deciso di cogliere questa sfida partecipando con successo al primo bando emanato nel 2022, vada scemando proprio a causa di questi continui ritardi”. È la sollecitazione di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, inviata alla Regione al termine di un question time presentato questa mattina in Assemblea Legislativa dalla stessa consigliera M5S per conoscere le modalità e le tempistiche con cui la giunta regionale intende promuovere e sostenere le CER alla luce della pubblicazione del decreto nazionale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvenuta lo scorso 23 gennaio.

“Anche se ci sarà ancora da attendere 30 giorni per conoscere le regole operative per accedere agli incentivi, la pubblicazione del decreto va finalmente a colmare un vuoto normativo a livello nazionale – spiega Silvia Piccinini –. Adesso è arrivato il momento di predisporre tutte le condizioni perché il grande interesse che ha portato alla presentazione di ben 124 progetti in tutta la regione nel primo bando CER trovi una concreta attuazione proprio sui territori”. Nella sua risposta la Giunta ha confermato l’intenzione di emanare un nuovo bando per la nascita e il sostegno delle Comunità energetiche, senza però indicare una data precisa per la sua pubblicazione. Unica certezza, al momento, è la convocazione di un tavolo tecnico permanente che si terrà il prossimo 7 febbraio.

“L’auspicio è quello che la Regione, una volta chiarito definitivamente il quadro normativo, individui al più presto una data per il rilascio del nuovo bando – aggiunge Silvia Piccinini – Con la pubblicazione delle regole operative per accedere agli incentivi, che arriverà tra meno di un mese, e l’avvio della piattaforma del GSE per le richieste dell’incentivo, non ci saranno più intoppi burocratici sulla strada delle CER. Ecco perché non c’è davvero più tempo da perdere. Bisogna fare in fretta” conclude Silvia Piccinini.