CONCESSIONI BALNEARI, PICCININI (M5S): “DUBBI COMPRENSIBILI MA GARE GIUSTE SONO L’UNICO STRUMENTO PER GARANTIRE TRASPARENZA. SERVE CONFRONTO PER DARE GARANZIE ALLE NOSTRE IMPRESE”

“Le preoccupazioni dei balneari sono comprensibili ed è nostro compito ascoltarle con grande attenzione, ma credo che la strada migliore per tutelare le tante imprese emiliano-romagnole, spesso a conduzione familiare, rimanga quella di garantire al più presto gare giuste, rapide e trasparenti. Da qui si deve partire per creare un sistema che tuteli per davvero lavoro e concorrenza attraverso il riconoscimento della professionalità degli operatori”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla protesta di questa mattina sotto ai palazzi della Regione delle associazioni dei balneari riguardo alla contestata riforma voluta dal Governo per il rinnovo delle concessioni in applicazione della direttiva Bolkestein.

“Le gare devono essere viste come un’opportunità e non certo come una minaccia – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo è necessario che, come tra l’altro ha chiesto il MoVimento 5 Stelle e annunciato la Regione, si avvii un confronto tra le istituzioni e gli operatori balneari per garantire il giusto riconoscimento del valore aziendale delle imprese balneari, gli investimenti realizzati, la valorizzazione della professionalità dei nostri operatori. Per questo servono accorgimenti alla riforma avanzata fino ad oggi, rimodulando alcuni criteri come il frazionamento delle concessioni e lasciando ai singoli territori la possibilità di attribuire ulteriori punteggi da inserire nei bandi. L’obiettivo deve essere quello di attuare una riforma giusta che tuteli il lavoro di migliaia di operatori e che tenga conto anche delle diverse peculiarità. Se riusciremo a garantire un confronto su questi aspetti, credo che le gare per il rinnovo delle concessioni possano diventare una grande opportunità e non di certo un pericolo” conclude la capogruppo regionale M5S.